Bağcılar'da bir şahıs annesini bıçaklayarak öldürdü!
İstanbul Bağcılar'da, 'bu kadarına da pes' dedirtecek bir olay yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü. İşte detaylar...
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta, Temel G, evine geldiğinde eşi Sebahat G.'yi (74) bıçaklanmış halde yerde yatar vaziyette, oğlu M.T.G'yi (41) ise annesinin başında buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde Sebahat G'nin bıçaklanarak öldüğü belirlendi.
Polis, olaya ilişkin M.T.G'yi gözaltına aldı.
HAKKINDA 3 KEZ KAYIP İHBARI VARMIŞ
Olay yeri incelemesinin ardından Sebahat G'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli M.T.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Öte yandan, şüphelinin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve 2008 yılında 3 kez kayıp ihbarı olduğu için arandığı tespit edildi.