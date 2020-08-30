Bağcılar'da barınak hayvanları buharla serinletiliyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesine ait hayvan barınağındaki kedi ve köpekler, gün boyunca buhar püskürtme sistemiyle serinletiliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alanda buharlı sistemle serinleme hizmeti veriliyor.

Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı, sıcak hava dalgasının etkisinden korunması için 10.00-16.00 arasında üstten püskürtülen buharla serinletiliyor.

Barınağın kapalı alanın zemininde nem ve rutubet tutmayan plastik paletler de bulunuyor.

Sağlıksız ve tedaviye muhtaç köpeklerin bakımı ve tedavileri de barınakta görevli veterinerler tarafından yapılıyor. Ayrıca ilçede bulunan bütün sokak hayvanlarının mama ve suluk ihtiyacı da gideriliyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bunaltıcı sıcaklara karşı sokak hayvanlarına sahip çıkıldığını ve sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için önlem alındığını belirtti.



