Bağcılar'da 3 bin kişilik cemaat cuma namazını stadyumda kıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan toplu ibadet kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bağcılar'daki ikinci cuma namazı 3 bin kişinin katılımıyla Mahmutbey Stadyumu'nda eda edildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilen cami ve mescitler geçen haftaki cuma namazıyla cemaatine kavuştu. Bu hafta da cuma namazı yine belirlenen alanlarda kılındı.

İlçede cuma namazı için en çok tercih edilen yer yine Bağcılar Mahmutbey Stadı oldu. Namaz saati yaklaşırken stada gelen vatandaşlar, ateşi ölçülüp eline dezenfektan sıktıktan sonra sahaya alındı. Seccadesi olmayanlara da belediye personeli tarafından tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Ezan okunduğu sırada tamamen dolduğu gözlemlenen stadyumda, sosyal mesafe şeritleri üzerinde saf tutan 3 bin kişi hep birlikte cuma namazını kıldı.



Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük'ün kıldırdığı cuma namazında Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yer aldı.



Çağırıcı, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, namaz öncesi bütün önlemlerin alındığını vurguladı.

Yaşanan salgın sürecine işaret eden Çağırıcı, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel bir mesafe katedildi. İstiyoruz ki bunlar heba olmasın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hayatımızı devam ettirmek en büyük arzumuzdur. Bağcılar'da gerekli önlem ve tedbirleri alarak cuma namazımızı kılmış olduk. Ben biraz daha sabır diliyorum, sabredersek bir an önce bundan kurtulmuş oluruz." ifadelerini kullandı.



Lokman Çağırıcı, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yaşamın her aşamasında uyulmaya devam edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.