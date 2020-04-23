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Aktüel

Bağcılar'da 23 Nisan'da doğan çocuklara oyuncak hediye edildi

2020-04-23 20:44:27 -
Bağcılar'da 23 Nisan'da doğan çocuklara oyuncak hediye edildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, polis ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da doğan çocuklara oyuncak hediye edildi.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın talimatıyla harekete geçen polis ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kapı kapı dolaşarak 23 Nisan'da doğan çocukları ziyaret ederek, hem bayramlarını kutlayıp hem de "mutlu yıllar" diledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında palyaçolar, çocuklara balon dağıtıp dans gösterisi düzenledi.

Mahalle sakinleri, polis ekiplerine ıslık çalarak alkışlı tezahürat yaptı.

Çok sayıda çocuk balkondan kutlamayı coşkuyla izledi.

Ülke genelinde yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk kez 23 Nisan kutlamaları sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelince geçit törenleri halka moral oldu.

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