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Bağcılar’da 1 milyon liralık gasp dehşeti!

Bağcılar’da yüzleri maskeli ve elleri silahlı 4 gaspçı, market içerisindeki kuyumcudan 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası gasp etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:21
Bağcılar’da 1 milyon liralık gasp dehşeti!

Olay, geçtiğimiz 20 Şubat Salı günü saat 21.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi üzerindeki bir marketi içerisinde meydana geldi. Akşam saatlerinde yüzleri maskeli ve elleri eldivenli 4 gaspçı, ellerinde tabanca ve uzun namlulu silahla markete girdi. Havaya ateş açan gaspçılar, market içerisindeki kuyumcuya girerek çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Havaya birkaç el daha ateş eden zanlılar ardından geldikleri otomobil ile kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GASPÇILARIN ARDINDAN KARTON FIRLATTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gaspçılar koşarak markete giriyor. Havaya ateş açan zanlılar silahı çalışanlara doğrultuyor. Şahıslar ardından kuyumcudaki altınları gasp ediyor. Ziynet eşyalarını çuvala dolduran gaspçılar ardından kaçıyor. Zanlılar kaçarken havaya ateş açıyor. Bir çalışan ise arkalarından karton parçası fırlatıyor. Şahıslar sonra çuvalla kaçıyor.

OTOMOBİLDEKİ ALTINLARI DA GASP ETMİŞ

Olayın ardından çalışanların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, gaspçıların eşkalini belirleyen polis şahıslardan birinin geçtiğimiz 8 Ocak’ta Bahçelievler Yenibosna’da otomobilden 11 kilogram altın çalan gaspçı olduğu belirlendi. Yapılan çalışma sonucunda gaspçı Hakan D.(36), geçtiğimiz 11 Nisan’da saat 15.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Behzat Budak Sokak üzerindeki bir oto tamircisinde kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınarak şubeye getirilen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:21
  1. Bağcılar

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