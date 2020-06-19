Bağcılar Mahmutbey Stadı’nda sosyal mesafeli cuma namazı drone ile görüntülendi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan toplu ibadet kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bağcılar’daki dördüncü cuma namazı yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla Mahmutbey Stadyumu’nda kılındı. Kılınan cuma namazı drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 16 Mart’ta toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilen cami ve mescitler 1 ay önce cemaatine kavuşmuştu. Bağcılar’da ise cuma namazı için en çok tercih edilen yer yine Bağcılar Mahmutbey Stadı oldu. Ezan okunduğu sırada yarısı dolduğu gözlemlenen stadyumda, sosyal mesafe şeritleri üzerinde saf tutan yaklaşık bin 500 kişi hep birlikte cuma namazını kıldı. Mahmutbey Stadı’nda eda edilen dördüncü cuma namazı drone ile havadan görüntülendi.