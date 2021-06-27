Bağcılar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Bağcılar’da Anadolu lisesi yüzdelik dilimleri | LGS sınava 6 Haziran’da yapıldı. Lise hayali kuran öğrenciler Bağcılarda bulunan liselerin yüzdelik dilimlerini, kontenjanlarını ve puanlarını merak ediyor. Peki, Bağcılar’da lise puanları kaç? Bağcılar Fen Liseleri yüzdelik dilimleri 2021
Milyonlarca öğrenci hayallerini süsleyen liseye yerleşebilmek için 6 Haziran’da LGS’ye girdi. 30 Haziran’da lise sınavı sonuçları açıklanacak ve öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Bağcılar’da bulunan Anadolu, Fen Liseleri’ne yerleşmek isteyenler puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, Bağcılar’da hangi okullar LGS puanıyla öğrenci alıyor?
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