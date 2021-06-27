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Eğitim Bağcılar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları
Eğitim

Bağcılar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bağcılar’da Anadolu lisesi yüzdelik dilimleri | LGS sınava 6 Haziran’da yapıldı. Lise hayali kuran öğrenciler Bağcılarda bulunan liselerin yüzdelik dilimlerini, kontenjanlarını ve puanlarını merak ediyor. Peki, Bağcılar’da lise puanları kaç? Bağcılar Fen Liseleri yüzdelik dilimleri 2021

Yeniakit Publisher
2021-06-27 18:04:00 - 2021-06-27 18:07:14
Bağcılar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milyonlarca öğrenci hayallerini süsleyen liseye yerleşebilmek için 6 Haziran’da LGS’ye girdi. 30 Haziran’da lise sınavı sonuçları açıklanacak ve öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Bağcılar’da bulunan Anadolu, Fen Liseleri’ne yerleşmek isteyenler puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, Bağcılar’da hangi okullar LGS puanıyla öğrenci alıyor?

Bağcılar lise puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sonuçları açıklandıktan sonra ne zaman lise tercihleri başlayacak?
LGS sonuçları açıklandıktan sonra ne zaman lise tercihleri başlayacak?

Eğitim

LGS sonuçları açıklandıktan sonra ne zaman lise tercihleri başlayacak?

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