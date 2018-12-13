Bağcılar Ebul Hasan Harakani Camii tamamlanmak için destek bekliyor

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İstanbul Bağcılar’da yapımı devam Harakani Cami hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor. Harakani Cami ve Kur’an Kursu Külliyesi Derneği tarafından yaptırılan caminin yüzde 75’i tamamlanmış durumda. Kurtuluşumuzun ilahi müjdesini günde beş defa seslendirecek olan cami aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak tasarlanmakta. Caminin hemen yanında devam eden Erkek Kur’an Kursunda ise 200 öğrencinin hafızlık eğitimi alması hedeflenmekte. Bittiğinde 5 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Harakani Cami, bölgenin de çehresini güzelleştirmekte. Yapımı devam eden cami ile ilgili gazetemize konuşan Harakani Cami ve Kur’an Kursu Külliyesi Derneği Başkanı Mehmet Meral, “2013 yılında yapımına başladık. Belediyenin ve vatandaşların yardımıyla büyük oranda tamamladık. İç işçiliği için belirli malzemelere ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.