Sabah saatlerinde İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin yakınları cenazeyi görmek isteyince, bu taleplerine izin vermeyen güvenlik görevlileriyle aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hasta yakınları, 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Yaşanan saldırının ardından polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik personelimize yönelik saldırı hepimizi derinden üzdü. Saldırıda yaralanan çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyorum. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun. Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz."