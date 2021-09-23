Bağcılar Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarınlara şekil verecek olan geleceğin teminatı üniversiteli gençlere destek sağlamak amacıyla bir proje daha hayata geçirildi. Bu amaçla bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran ilçe sakini gençlere 1000 lira eğitim yardımı verilecek. Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler, başvuru yaparak destekten yararlanabilecek. Öğrenciler, “www.bagcilar.bel.tr” internet sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Okul Kayıt Belgesi’ni yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımı’na başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin hesaplarına 1000 lira yatırılacak.