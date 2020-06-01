  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi eğitime hazır

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapanan kreşler, yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:56:05 -
Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi eğitime hazır

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapanan kreşler, yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açtı. İlçe sakinlerine hizmet veren Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi de dip köşe temizlenip dezenfekte edilerek eğitime hazır hale getirildi.


Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, 16 Mart’ta faaliyetlerine ara verilen kreşler, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başladı. Bu çerçevede 2 Haziran tarihinde kapılarını yeniden açacak olan Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi’nde son kontroller yapıldı.


Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Güneşli Mahallesi’nde bulunan Çocuk Bakım Evi’ni dip köşe bakımdan geçirdi. Belediye ekipleri, sınıflardan lavabolara kadar her alanda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Özellikle temas alanları ilaçlanırken, oyuncaklar, dolaplar, masa ile sandalyeler ilaçlandı. Öte yandan minder, dolap, tuvaletler ve benzeri araç gereçler de temizlendi. 50 çocuk kapasiteli kreş, yarından itibaren hizmet vermeye başlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı