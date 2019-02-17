Bağ-kur'lular için kolay emeklilik müjdesi!

Emeklilik için yıl ve yaş şartlarını tamamlayan ancak prim borcu nedeniyle muradına eremeyen Bağ-Kur'lulara yeni bir imkan gündemde.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in gündeme getirdiği talep hayata geçirilirse, Bağ-Kur'lular primlerini düşük faizli krediyle ödeyip emekli olabilecek.

Kredinin geri ödemesi de emekli maaşıyla taksitler halinde yapılabilecek.

Yeni hak gelsin

TESK Başkanı Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanması gerektiğini belirterek, emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyenlere yeni hak tanınmasını istedi.

'Sicile bakılmasın'

Yeni yapılandırmada esnafa kredi imkanı verilmesinin yanında karşılarına sicil engeli çıkarılmamasını isteyen Palandöken, krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için ilgili bankanın herhangi bir riskinin olmayacağını, bu nedenle bankaların sicili bahane etmeden gerekli kolaylığı sağlayacağını ifade etti.

Bendevi Palandöken, "Yeni yapılacak işbirliği protokolüyle esnafımıza, ayrım yapılmadan ve sicillerine bakılmaksızın prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli" şeklinde konuştu.

3600 ek göstergeyle maaşlar artacak

Memurların maaşlarını ve emekli ikramiyelerini etkileyecek 3600 ek gösterge yasası için bekleyiş sürüyor.

Memurlar, yasanın çıkmasını beklerken bir yandan da derece ve yıllarına göre hesap yapıyor.

Ek göstergenin yasalaşması halinde hangi meslek grubu ne kadar maaş ve emekli maaşı alacağıyla ilgili ayrıntılar...

Yıllara göre değişecek

Ek göstergenin yükseltilmesi sayıları 1,6 milyon olan öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerini etkileyecek.

Ek gösterge rakamları unvan, sınıfı ve dereceye göre farklılık gösteriyor.

Ek göstergelerin 2200'den 3 bin ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları artacak.

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa çalışan memurlarda aylık maaş artışı yaklaşık 23 lira, 3000'den 3600'e çıkarsa yaklaşık 40 lira olacak.