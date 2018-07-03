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Bağ Kur emeklisi Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Milyonlarca emekli bugün açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birliktememur, sözleşmeli personel ve emeklinin son dakika temmuz ayı maaşlarındaki zam oranları da belli olmuş oldu. Peki Bağ Kur Temmuz zammı ne kadar?

03 Temmuz 2018 Salı 10:30
Bağ Kur emeklisi Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Milyonlarca emekli bugün açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birliktememur, sözleşmeli personel ve emeklinin son dakika temmuz ayı maaşlarındaki zam oranları da belli olmuş oldu. Peki Bağ Kur Temmuz zammı ne kadar?

Milyonlarca emekli bugün açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birliktememur, sözleşmeli personel ve emeklinin son dakika temmuz ayı maaşlarındaki zam oranları da belli olmuş oldu. Peki Memur sözleşmeli personel ve emeklisi temmuz ayında ne kadar zam alacak? Enflasyon farkı emekli maaşlarına ne kadar yansıyacak? Ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memur ve emeklisi, Temmuz ayında yüzde 3.5 zam alacaktı. Yüzde 5,67 oranında enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve işçi emeklileri ise yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Dolayısıyla Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 9,17 olduğu için 9 milyon emekli de bu oranda emekli maaşlarına zam alacak.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:30
  1. Bağ Kur emeklisi Temmuzda ne kadar zam alacak?

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