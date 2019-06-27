Bağ-Kur emekliliği daha cazip olabilir

Soru: Ben 1961 doğumluyum. İlk defa 2004 yılında çiftçi Bağkuru başlattım. 5540 gün primim oldu. Bağkur kaydı dondurup Ek-5’e yani çiftçi SGK’ya geçerek emekli olabilir miyim?

Cevap: Mevcut durumda tarımsal kaydınızı sonlandırmanız halinde 5400 gün priminiz bulunduğu için 62 yaşında yani 2023 yılında emekli olabiliyorsunuz. Eğer 1460 gün yani 4 yıl ek-5 primi öderseniz SGK emeklisi olabilirsiniz ki bu da 4 yıl sonrası yani 2023 yılına denk geliyor. Bağlanacak maaş aynı olup 4 yıl fazladan prim ödemek ne kadar ekonomik olur kararını siz verin.