Bağ evinde 390 litre sahte rakı ele geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, jandarma ekiplerince bağ evine düzenlenen operasyonda, 390 litre sahte rakı ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



İhbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozdoğan'ın kırsal Çamlıdere Mahallesi'ndeki bağ evinde, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere sahte rakı üretildiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bağ evine operasyon düzenledi. Bağ evinde yapılan aramada; varil, plastik şişe ve damacanalar ile farklı içki şişelerine doldurulan toplam 390 litre sahte rakı ele geçirildi. Sahte rakılara imha edilmek üzere el koyulurken, şüpheli M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.