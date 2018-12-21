Bafra'ya dört dörtlük hizmet aşkı

Kısa sürede hayata geçirdiği projeler, uygulamalar ile Bafralıların teveccühünü kazanan Bafra Belediyesi, ilçenin alt yapıya yönelik beklentilerine hızlı bir şekilde cevap vermesinin yanında, şehrin estetik açıdan güzelleştirilmesi için de yoğun bir çaba sarf ediyor.

Sosyal sorumluluk projesi

Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ortaklaşa sürdürülen çalışmalarda şehrin temizliği başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen hizmetler dikkat çekici boyutta. Bafra merkez mahalleleri ve imkânlar ölçüsünde dış mahallelerde periyodik olarak yapılan mıntıka temizliği ve çim görünümlü konteyner giydirmelerinin yanında, orta refüjlerde boyama çalışmaları, Tekel caddesinde ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok alandaki ağaçlandırma çalışmaları birbiri ardına Bafralıların hizmetine sunuluyor. Öte yandan; Sosyal Sorumluluk Projesi adı altında imzalanan protokol ile dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefleyen belediye, özellikle dekoratif olarak hazırlanan oturma bankları ile adından söz ettireceğe benziyor. Bafra Belediyesi’nin kendi imkânları ile yaptığı ve birkaç noktada hizmete sunduğu dolmuş durakları ise şimdiden ilçe sakinlerinin yoğun beğenisi ile karşılaşmış durumda.

Abartılı maliyetten kaçınma zamanı

“Bafra’mızda önce göze sonra gönüllere hitap etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Kılıç, ’’Abartılı maliyetler gerektirmeden de ilçenin güzelleştirebileceğine inandığını dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Önemsiz gibi görünen birçok uygulamanın ne denli ihtiyaç olduğunu hizmetlerimiz hayata geçtiğinde halkımızın takdirle dolu ifadelerinden öğreniyoruz. Bafra’mız her alanda en iyisine layık. Tüm gücümüzle Bafra’mızda önce göze sonra gönüllere hitap etmeye devam edeceğiz’’ mesajını verdi.