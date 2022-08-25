  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı
Yerel

Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla elinden vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 07:23:00 -
Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla elinden vuruldu.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dursun Y., verdiği siparişi zamanında teslim etmediğini iddia ettiği demirci ustası M.G'nin iş yerine giderek onunla tartıştı. Tartışma esnasında Dursun Y. silah çekti. M.G., çıkan arbedede Dursun Y'nin elindeki silahı almak için müdahale etti. Silahın ateş alması sonucu Dursun Y. sol elinden yaralandı. Yaralı, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptıkları araştırma sonucunda olayda kullanılan silahı buldu. Hastanede tedavisi tamamlanan ve 1,67 promil alkollü çıkan Dursun Y. gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan M.G. serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23