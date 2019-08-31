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Bafra’da şehitler için 98. mevlit

Samsun Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından derneğin kuruluşundan bu yana her ay düzenli olarak okutulan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programının 98’incisi dernek binasında gerçekleştirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:45
Bafra’da şehitler için 98. mevlit

Samsun Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından derneğin kuruluşundan bu yana her ay düzenli olarak okutulan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programının 98’incisi dernek binasında gerçekleştirildi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerin ruhuna düzenlenen programa Bafra İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Öner, Türk Eğitim-Sen Bafra İlçe Başkanı Hakan Eroğlu, AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu, Emekliler Derneği Bafra Şubesi 2. Başkanı Yusuf Çakır, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.


Mevlana Camisi imamı İsa Kurnaz, Yeni Cami imamı Burhan Uçar, emekli imam Sefer Toklu, Bafra Kütüphane görevlisi Nami Çelik hocaların okuduğu Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve duanın ardından program yapılan ikramla sona erdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:45
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