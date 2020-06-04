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Aktüel

Bafra’da 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası

Samsun’un Bafra ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:14:13 -
Bafra’da 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası

Samsun’un Bafra ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası uygulandı.


19-31 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymamaktan toplamda 58 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplamda 155 bin 748 TL, 1 şahsa kapalı iş yerini açmaktan 789 TL, 4 şahsa sosyal mesafeye aykırı hareket etmekten toplamda 3 bin 156 TL, 9 şahsa 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymamaktan 21 bin 447 TL para cezası yazıldı.


Yasağa aykırı hareket eden toplam 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası uygulandı.

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