Bafra yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Bafra 2019 seçim Sonuçları

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Bafra partilerin oy oranları

Bafra’nın seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Bafra seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Bafra yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Bafra hangi parti en fazla oy aldı? Bafra belediyesini kim kazandı? Bafra seçim sonuçları dakika dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Bafra yerel seçim sonuçları, Atakum 2019 yerel seçimsonuçları, Samsun Bafra yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Bafra partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

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Bafra belediye başkan adayları 2019

AK Parti Bafra belediye başkan adayı Hamit Kılıç

CHP Bafra belediye başkan adayı Kemal Bütüner

DP Bafra belediye başkan adayı Fatih Aydoğan

SP Bafra belediye başkan adayı Mustafa Harman

DSP Bafra belediye başkan adayı Zeynep Çiçek

İyi Parti Bafra belediye başkan adayı Rızvan Aksoy

BTP Bafra belediye başkan adayı Sezai Şahin

Bafra belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Bafra yerel seçim sonuçlarına göre Bafra belediyesini kim kazandı? Bafra belediyesi hangi partiden? Bafra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Bafra hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Bafra ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Bafra yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Bafra seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Bafra seçim sonuçlarını, Bafra partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Bafra yerel seçim sonuçları

AK Parti %52

MHP %38

CHP %6

Bafra 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti % 51

MHP % 17

İyi Parti %14

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz %54

MHP adayı Ferhat Günaydın %25

CHP adayı Tarık Cengiz %15

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.