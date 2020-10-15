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Kadın - Aile Bafra Pidesi nasıl yapılır? Nefis, çıtır Bafra pidesi tarifi
Kadın - Aile

Bafra Pidesi nasıl yapılır? Nefis, çıtır Bafra pidesi tarifi

MasterChef 2020'de son olarak yarışmacılar tarafından hazırlanan Bafra pidesi izleyiciler tarafından merak edildi. MasterChef jürisi yarışmacılardan Bafra pidesi yapmalarını istedi. Sizler için Bafra Pidesi malzemeleri ve tarifini derledik. İşte nefis kıymalı Bafra Pidesi yapılışı...

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:02:00 -
Bafra Pidesi nasıl yapılır? Nefis, çıtır Bafra pidesi tarifi

Samsun'un meşhur yemeklerinden olan ve neredeyse her yörede sevilen Bafre pidesi yörenin medar-ı iftiharı olmuştur. Nefis kıymalı Bafra Pidesi'nin sadece Samsun'da değil neredeyse tüm ülkede sevenleri vardır.

Bafra nerededir nereye bağlıdır?

Bafra, Türkiye'nin kuzeyindeki Karadeniz bölgesinde bulunan Samsun ilinin yaklaşık 143 bin nüfuslu bir ilçesidir. Bafra ilçesi, Samsun'un ilçelerinden batıda Alaçam, güneybatıda Vezirköprü, güneyde Havza, güneydoğuda Kavak, doğuda da Atakum ve Ondokuzmayıs ilçeleriyle komşudur ve Samsun'un Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerindendir. İl merkezinden uzaklığıysa ~ 51 km'dir.

Bafra pidesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 çay kaşığı maya

1 çay kaşığı tuz

300 gram az yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 yemek kaşığı tereyağı

Bafra Pidesi Hazırlanışı

İlk olarak hamur için; un, su, maya ve tuzu bir kapta hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. 1 saate yakın mayalanması için bekletin.

İç harcı için; bir tavada kıymayı kavurun, tuzunu ekleyin. Suyunu çektikten sonra ocaktan alın. Kavrulan kıymaya baharatını ve küp küp doğradığınız soğanı ekleyin.

Mayalanan hamurları eşit parçalara bölün ve 30 dakika daha dinlendirin. Dinlenen hamurları merdane ile açın. İç harcını ekleyip kenarlarını kapatın. Daha önceden ısıtılmış 230 derecedeki fırında pideleri pişirin. Pideler kızarınca çıkarın ve tereyağını pidelerin üzerine sürün. Pideler servise hazır.

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