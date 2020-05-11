Bafra Ovası’nda damlama sulama çeltik ekimi

Samsun’un Bafra Ovası’nda, yüzde 80 su tasarrufu sağlayan damlama sulama tekniği ile 2 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. İkiztepe Mahallesi’nde yapılan ekime Vali Osman Kaymak telefonla görüntülü olarak katıldı.

110 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılan Bafra Ovası’nda bu yıl damlama sulama tekniği ile çeltik ekimi yapılıyor. Üreticiler damlama sulama tekniği ile yüzde 80 su tasarrufu sağlıyor. Geçen yıl 250 dekar olan ekim alanı bu yıl 2 bin dekara çıkarıldı.

Geçen sene deme ekimi yapan Mümin Çandır, "Geçen yıl gayet güzel ürün aldık. Bu sene dekar sayısını arttırarak yeniden ekimlere başladık. Geçen yıl tabii ki eksikliklerimiz oldu. Uygulamada bunları daha iyi gördüğümüz için, bu yıl daha iyi hazırlık yapıp daha iyi sonuçlar almak adına ekimlerimize başladık. Sudan tasarruf, zamandan tasarruf, elektrikten tasarruf artı lazer masrafı yok. Yaklaşık olarak aynı verimliliği yakaladıktan sonra devam ediyoruz. Bafra’da çeltik dekar başına ortalama 800 kilo, 860 kilo. Geçen yıl ilk denememiz olmasına rağmen 800 kilo verimini yakaladık. Bu yıl daha iyi verim alacağımıza inanıyorum” dedi.

Salgınla ilgili sosyal mesafeyi korumanın çok önemli olduğunu belirten Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde oluşturulan eğitim ekiplerimiz şu anda buradalar. İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrol ekiplerimiz de buraya gelecekler. Dolayısıyla bu süreç içerisinde çiftçilik faaliyetlerinin nasıl olacağı noktasında örnek bir çalışma olsun diye buradayız, eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaymakam Ertürkmen’in konuşmasının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında neler yapılması konusunda bilgilendirme yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de arazide bulunanların ateşlerini ölçü. Konuşmaların ardından traktörlerle ekip işlerine başlandı.

Vali Osman Kaymak ile telefonla görüntülü görüşerek bilgi veren Kaymakam Ertürkmen, yüzde seksen su tasarrufu sağlayan damlama sulama ile ekim alanlarının artmasının sevindirici bir durum olduğunu söyledi. Daha sonra üretici Mümin Çandır ile görüşen Vali Kaymak, damlama sulama ile çok büyük bir su tasarrufu olacağını söyleyerek teşekkür etti.