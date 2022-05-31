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Ekonomi Bafra Ovası’nda bereketli yaz sezonu için hazırlık yapılıyor
Ekonomi

Bafra Ovası’nda bereketli yaz sezonu için hazırlık yapılıyor

Kızılırmak Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü alanda bulunan Bafra Ovası’nda yağışlı geçen kış ve ilkbahar mevsiminin ardından bereketli yaz sezonu için hazırlık yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:26:00 -
Bafra Ovası’nda bereketli yaz sezonu için hazırlık yapılıyor

Yazlık meyve ve sebzelerin ekiminin devam ettiği ovada kavun, karpuz, biber, domates, salatalık, patlıcan, çeltik, buğday, arpa ile mısır gibi ürünlerin yetişmesi için elverişli araziler yer alıyor.

Türkiye’nin en verimli ovaları arasında bulunan Bafra Ovası’nda yıl içinde üç ürün alınabiliyor.

350 bin dekar arazi

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası’nda yaklaşık 350 bin dekar arazi bulunduğunu söyledi. Ovada yıl boyunca üretim yapılabildiğine işaret eden Tosuner, “Burada bu yıl 135 bin dekarda çeltik, 50 bin dekarda buğday, 30 bin dekarda mısır, kalan yerlerde de yazlık sebzeler yetiştiriliyor. Kış sezonunda 85 bin dekar alanda ekim yapılmıştı. Karnabahar, brokoli ve pırasanın yüzde 99’u bitti” dedi. Örtü altı üretimi olarak kavun ve karpuz ekiminin tamamlandığını belirten Tosuner, açık alanda ise ekimin devam ettiğini anlattı.

Yaz sebzelerinin ekiminin 20 Haziran’a kadar süreceğini dile getiren Tosuner, şöyle devam etti: “2015 yılından önce karpuzda kesim, farklı zamanlarda yapılıyordu. Bu da kaliteyi düşürüyordu. Artık Tarım ve orman müdürlüğü, kaymakamlık ve ziraat odası iş birliğinde danışmanların tavsiyeleriyle kesim yapılıyor. Hasat başlamadan önce arazide kesim yapan arkadaşlar Kaymakamlığa müracaat ediyor. Ziraat mühendislerinin tavsiyesiyle en iyi kesim zamanı belirleniyor.” Bafra Ovası’nda yetiştirilen kavun ve karpuzun 81 ile ve komşu ülkelere gönderildiğini aktaran Tosuner, “Burası tamamen organik tarıma yatkın. Sulama amaçlı barajımız var. Memba suyuna sahibiz. 2016 yılında oda olarak toprak tahlil laboratuvarı kurduk. Herkes bilinçli tarım yapıyor. 2022 farklı bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Çeltik üretimi artıyor

Tosuner, ovada 2019 yılında deneme amacıyla başladıkları çeltikte damlama usulünde geçen yıl bin 40 dekar alana ulaştıklarına dikkati çekerek “Tarım ve Orman Bakanlığı, damlama suyla çeltik üreten üreticilere yüzde 75 tohum desteğiyle damlama sisteminin kurulmasına yüzde 75 destek veriyor. Damlama suyla çeltik üretiminde çeltik hasadından bir hafta sonra tarlaya karnabahar, buğday ya da arpa ekebiliyorsun fakat tava sulamada bu gerçekleşemiyor” diye konuştu.

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