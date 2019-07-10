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Bafra Olimpik Mehteran Takımı Projesi açılış programı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Samsun Bafra Olimpik Mehteran Takımı Projesi için açılış programı düzenlendi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
Bafra Olimpik Mehteran Takımı Projesi açılış programı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Samsun Bafra Olimpik Mehteran Takımı Projesi için açılış programı düzenlendi.


Alpaslan Türkeş Parkı’nda düzenlenen açılış programında konuşan Bafra Roman Hakları Mehteran ve Müzisyenler Derneği Başkanı Barış Yilelek, ”Olimpik mehteran takımı projesi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş, büyüklerimizin bizim seslenişimi kulak vermiş, bizlere cevap vermiş bir proje olarak gündeme gelmiştir. 10 ay sürecek olan projemizin ana hedefleri amaçları vardır. Geziler düzenlemek, okullarda müzik taramaları yapıp müziğe yetenekli öğrencilerin seçilmesi, yönlendirilmesi, dezavantajlı gurubun istihdam edilmesi gibi ana temelleri içeren hedeflerimiz bulunmaktadır. Bafra mehteran takımı 24 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bizler iki arkadaş uzun zamandır çabalarımızın sonucunda Recep Tayyip Erdoğan’ın Külliye programında bunu dile getirme fırsatı bulduk. Sağ olsunlar bizlere kulak verdiler, yolları açtılar. Bizler de projemizi güzel bir şekilde yürütüp, sonlandırmayı amaçlıyoruz. Bafra mehteran takımın daha güzel yerlerde olması için yurt dışında,yurt içinde etkinliklerde ilçemizi temsil etmek istiyoruz" dedi.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, “Gittikleri yerlerde ilçemizi tanıtıp bu kültürü yaşatmış olacaklar. Proje süreli bir proje ama inşallah bu tür projeler devam eder. Müzikte başarılı olabilecek, yeteneği olan gençlerinde kanalıyla ortaya çıkarılması amaçlardan bir tanesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Mehteran takımımızın bölgemizde yaşatılması içinbelediye olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


Konuşmaların ardından program mehter takımının gösterileri ve yapılan ikramla son buldu.


Programa İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
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