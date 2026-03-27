Bafra İdmanyurdu SK’dan transfer atağı: Kadro güçleniyor

Orta sahadaki dinamizmi ve oyun görüşüyle tanınan Bora Kura, artık Bafra İdmanyurdu SK formasıyla sahada olacak. BAL Ligi’nde sergilediği istikrarlı performansla bilinen Kura’nın, takımın hücum organizasyonlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Teknik heyetin özellikle oyun kurulumunda Bora Kura’ya önemli sorumluluklar vermesi öngörülüyor.

Kaleci transferinde de önemli bir hamle yapan Bafra temsilcisi, Fatsa Belediyespor’un genç file bekçisi Ömer Faruk Şen’i kadrosuna kattı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Şen, refleksleri ve hava toplarındaki hakimiyetiyle biliniyor. Kalede rekabeti artırması beklenen genç kalecinin, uzun vadede takımın önemli isimlerinden biri olması hedefleniyor.

Transferin bir diğer dikkat çeken ismi ise Muhammed Yasin Sürmeli oldu. Sahadaki mücadeleci yapısı ve çok yönlü oyun tarzıyla öne çıkan Sürmeli’nin, teknik direktörün elini güçlendirecek önemli bir alternatif olması bekleniyor. Orta saha ve hücum hattında farklı rollerde görev alabilen oyuncunun, takımın oyun çeşitliliğine katkı sağlaması planlanıyor.

Kulüp yönetimi, yapılan bu transferlerin sadece kısa vadeli başarı hedefiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir takım yapısı oluşturma amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Taraftarlar ise yeni transferlerin takıma katacağı enerjiyle birlikte, Bafra İdmanyurdu SK’nın bu sezon ligde üst sıralar için güçlü bir aday olacağına inanıyor.

Yeni transferlerin kısa süre içerisinde takıma adapte olması ve teknik heyetin sistemine uyum sağlamasıyla birlikte, Bafra İdmanyurdu SK’nın sahadaki performansının daha da yukarı çıkması bekleniyor. Kulüp, hem genç yeteneklere yatırım yaparak geleceğini garanti altına almak hem de mevcut sezonda başarıyı yakalamak adına dengeli bir kadro yapılanması kurma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.