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Sağlık

Bafra Belediyesi’nden YKS öncesi okullara dezenfeksiyon

Bafra Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak okullarda yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:13:20 -
Bafra Belediyesi’nden YKS öncesi okullara dezenfeksiyon

Bafra Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak okullarda yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.


Çok sayıda öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS’nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilmesiyle harekete geçen Bafra Belediyesi ekipleri okullardaki hijyen ve dezenfektan çalışmalarına başladı.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada öğrencilerin hijyen ortamında sınava girmesi için okullarda korana virüse karşı dezenfekte çalışması başlattıklarının belirterek, "Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan YKS sınavı öncesinde biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirerek dezenfektan çalışmalarımıza hız verdik. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun" dedi.

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