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Ekonomi Bafra Belediyesi memur alımı yapacak
Ekonomi

Bafra Belediyesi memur alımı yapacak

Samsun Bafra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 27 memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 16:16:00 -
Bafra Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilan  edilen  memur  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar    Başvuru    formunu    01/11/2021    tarihinden    itibaren   Belediyeden veya www.bafra.bel.tr internet adresinden temin edebileceklerdir.

Adaylar,   başvuru   esnasında   istenilen   belgeleri   ile   birlikte   08/11/2021   gününden 12/11/2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü’ne  (Bafra  Belediyesi  Ana  Hizmet  Binası  Büyükcami Mah. Camikebir Sok. No: 1 Bafra/Samsun) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine,

c) Şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  Bafra  Belediye  Başkanlığı  Bafra/Samsun adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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