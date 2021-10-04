Bafra Belediyesi memur alımı yapacak
Samsun Bafra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 27 memur alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Adaylar Başvuru formunu 01/11/2021 tarihinden itibaren Belediyeden veya www.bafra.bel.tr internet adresinden temin edebileceklerdir.
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08/11/2021 gününden 12/11/2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Bafra Belediyesi Ana Hizmet Binası Büyükcami Mah. Camikebir Sok. No: 1 Bafra/Samsun) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bafra Belediye Başkanlığı Bafra/Samsun adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
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