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Spor Bafetimbi Gomis ilk antrenmanına çıktı
Spor

Bafetimbi Gomis ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da Fransız golcü Bafetimbi Gomis takımla çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 22:08:00 -
Bafetimbi Gomis ilk antrenmanına çıktı

Antalya Lara'daki Nirvana Cosmopolitan'da hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, her iki çalışmayı da otelin spor salonlarında gerçekleştirdi.

Sabah antrenmanında koruma amaçlı egzersizler üzerine yoğunlaşıldı. Öğleden sonraki çalışma ise mobilite egzersizleri ağırlıklıydı.

Kampa dün katılan Bafetimbi Gomis, takım ile çalışmalara başladı. Ayrıca spor salonunda özel program uyguladı.

İzolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey de kampa katıldı. Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne ise antrenmanlarda yer almadı.

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