0553 313 94 23

Bafa Gölü’nde temizlik çalışması yapıldı

Aydın-Muğla il sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda temizlik çalışması yapıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:59
Bafa Gölü’nde temizlik çalışması yapıldı

Aydın-Muğla il sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda temizlik çalışması yapıldı.


Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda temizlik çalışması yapılarak, etrafa saçılan çöpler toplandı. Arkeolojik ve geleneksel değerlerin bir arada olduğu Bafa Gölü Tabiat Parkı’ndaki canlı popülasyonuna zarar verilmesinin önüne geçilmesi için, çevreye zarar veren atıklar yetkili personel tarafından toplanırken, ziyaretçilerin çöp konusunda daha duyarlı olması istendi.


Aydın DKMP Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bafa Gölü Tabiat Parkımızda yapılan temizlik faaliyetleri rutin olarak devam etmektedir. Değerli ziyaretçilerimizin atıklarını çöp kutularına atmaları önemle rica olunur” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karslı yaşlı çifte yardım eli uzandı
    1. Karslı yaşlı çifte yardım eli uzandı
    2. Her engellinin bir "iş koçu" olacak
    3. Trabzonspor, Erce Kardeşler’in..
    4. Bayram alışverişinde 'sahte para'ya..
    5. Çam fıstığındaki rekolte düşüklüğüyle..
    6. Sırt çantasındaki dama tahtalarının..
    7. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK..
    8. Çoğu gitti azı kaldı
    9. (Tekrar) 14. Uluslararası Turunçgil..
    10. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği..
    11. Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde..
    12. Edremit’te kaçak tütün operasyonu
    13. Suriyeli ailelere ‘Davranış Eğitimi’
    14. Evlenme vaadiyle 2 milyon TL..
    15. Samsunspor kamp için Bolu’ya gitti
    16. 50 yıldır hayvancılıkla geçimini..
    17. Petkimspor’dan iki transfer
    18. İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda..
    19. Yaz kampına katılan öğrencilere..
    20. Ayhan Zeytinoğlu: Türkiye, AB’deki..
    21. Altıntaş mesire alanında ağaçlandırma..
    22. İlk defa drone gören ayılar böyle..
    23. Kayseri'de evlilik vaadiyle..
    24. "Vücutta biriken kimyasal maddeler çok..
    25. Polis memurunu yaralayan zanlı..
    26. "Ozaki" yöntemi iki çocuk hastaya..
    27. FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası
    28. Başkan Ülken, PTSO’yu ziyaret etti
    29. Aslanapa sanayi sitesi yolu asfalt..
    30. Bayraklı Baba Türbesi’ne ziyaretçi..
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    'Erdoğan'ı bekliyoruz' dedi ve duyurdu: Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacımız var
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?