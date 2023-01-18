Bafa Gölü'nde görsel şölen
Pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde çekilen bu kareler herkesi kendisine hayran bıraktı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bafa-golunde-gorsel-solen-45812
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Pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde çekilen bu kareler herkesi kendisine hayran bıraktı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bafa-golunde-gorsel-solen-45812
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