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Yaşam Bafa Gölü'nde görsel şölen
Yaşam

Bafa Gölü'nde görsel şölen

Pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan Bafa Gölü'nde çekilen bu kareler herkesi kendisine hayran bıraktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 16:39:00 -
Bafa Gölü'nde görsel şölen

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bafa-golunde-gorsel-solen-45812

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