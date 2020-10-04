BAE'ye hakaretle suçlanıyordu! Karar verildi

Kuveytli ünlü akademisyen ve siyasetçi Abdullah en-Nefisi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) hakaret etmek suçlaması ile yargılanıyordu. Nefisi'nin yargılandığı davadan beraat ettiği duyuruldu.

Nefisi'nin avukatı Adil Abdulhadi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt Ceza Mahkemesi'nin, Kuveyt Dışişleri Bakanlığınca açılan davada yargılanan Nefisi'nin beraatine karar verdiğini bildirdi.

Nefisi, yargılama esnasında, hakkında dava açılmasına sebep olan 4 tweetin kişisel hesabından atıldığını doğruladı.

Abdullah em-Nefisi, attığı twitlerin BAE'ye hakaret içermediğini bilakis Fetih Hareketi'nden ayrılan ve halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Muhammed Dahlan ile ilgili olduğunu söyledi.

Nefisi davalık olmasına neden olan tweetinde "BAE'yi yöneten Muhammed Dahlan'dır. Dahlan'a hükmeden de İsrail. Bunu iyice düşün." değerlendirmesinde bulunmuştu.