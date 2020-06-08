  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BAE’ye ait İHA’lar hastaneye saldırdı

Libya’da Hafter’e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait insansız hava araçları (İHA), Misrata şehrinin güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir hastaneye saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:46:34 -
BAE’ye ait İHA’lar hastaneye saldırdı

Libya’da Hafter’e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait insansız hava araçları (İHA), Misrata şehrinin güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde bir hastaneye saldırdı.


Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, savaş suçlusu Hafter’e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait insansız hava araçları, Ebu Kıreyn bölgesinde bir sahra hastanesini hedef aldı. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hastanede ve ambulanslarda maddi hasar meydana geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı