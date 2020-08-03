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Dünya

BAE’nin Yemen’deki asıl hedefini açıkladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, “BAE Yemen'e İran'a karşı savaşmak için gitmedi havaalanları, limanlar, adalar, sahiller ve su geçiş yolları için gitti. Bunun dışında söz söyleyen realiteye aykırı söz söylemiş olur." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 03:41:00 -
BAE’nin Yemen’deki asıl hedefini açıkladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, BAE'de yönetime yakınlığıyla tanınan akademisyen Abdulhalik Abdullah'a Twitter hesabından cevap verdi.

Akademisyen Abdullah'ın Twitter hesabında, Bin Zayid'in Zarif ile video konferans aracılığıyla dostça, açık ve derin diyalog gerçekleştirdiğini yazmasının ardından Rahbi, "Yemen'e, İran ve uzantılarına (Husileri kastederek) karşı savaşmak üzere gitmişken şimdi dostça, açık ve derin bir diyalog yürütüyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

Rahbi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, BAE'nin Yemen'deki gerçek niyetini ortaya koyuyor. BAE Yemen'e İran'a karşı savaşmak için gitmedi havaalanları, limanlar, adalar, sahiller ve su geçiş yolları için gitti. Bunun dışında söz söyleyen realiteye aykırı söz söylemiş olur."

Son dönemde Yemen hükümeti, BAE'yi ülkede Husilerden sonra ikinci darbeyi düzenlemekle suçluyor. BAE, Güney Geçiş Konseyi (GGK) olarak bilinen ülkenin güneyini kuzeyinden bölmek isteyen ayrılıkçı gruba açık destek veriyor.

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