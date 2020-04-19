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Dünya

BAE'nin SİHA'sı düşürüldü! Hafter milisleri 'Bayraktar' sanıp sevindi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Libya’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin darbeci Hafter'in hizmetine sunduğu Wing Loong tipi bir SİHA’yı düşürdü.

2020-04-19 23:00:00 -
BAE'nin SİHA'sı düşürüldü! Hafter milisleri 'Bayraktar' sanıp sevindi

Libya’nın Misrata, şehrinin güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Darbeci General Hafter’i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin, yapımı Wing Loong tipi silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu.

UHM Sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada Misrata'nın güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde Darbeci General Hafter'i destekleyen BAE’ye ait Çin menşeili Wing Loong tipi bir SİHA'yı düşürdüklerini aktarırken, düşürülen SİHA'nın Ebu Kıreyn bölgesinin çevresinde bulunan sivil alanlara saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Hafter güçleri Bahraktar SİHA sanıp sevindi

Öte yandan Hafter milisleri düşürülen SİHA'nın Bayraktar TB2 olduğunu düşünerek sevinç gösterisi yaptıkları bir video paylaştı.

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