BAE'nin petrol tankeri kayboldu! Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nda kaybolduğu öne sürüldü.

Tankerin son olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı ve iki gündür ulaşılamadığı öğrenildi. Tankerin en son İran karasularında görüldüğü bildirildi.

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