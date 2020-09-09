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Dünya BAE'nin İsrail sevdası! 'Savaş bile engel olamaz' diyor
Dünya

BAE'nin İsrail sevdası! 'Savaş bile engel olamaz' diyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Savunma, İç ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ali el-Naimi hainlikte çığır açacak bir açıklamada bulundu. Naimi İsrail'in Gazze'ye yönelik açacağı bir savaşın ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 01:46:00 -
BAE'nin İsrail sevdası! 'Savaş bile engel olamaz' diyor

İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Savunma, İç ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Naimi, İsrail ile BAE ilişkilerini ele aldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik açacağı bir savaşın iki ülke arasındaki samimi barışı bozmayacağını söyleyen Naimi, BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasını bu ay içinde imzalamasını beklediklerini açıkladı.

Naimi, iki ülkenin anlaşmayı imzalamasından hemen sonra iki ülke arasındaki uçak seferlerinin başlayacağını açıklarken, İsrail'in BAE'nin ABD'den satın almak istediği F-35 uçaklarına karşı tutumunu değiştirmesini beklediklerini söyledi.

İlişkileri donduran Filistin yönetimi hakkında açıklamalarda bulunan Naimi, Filistin yönetimini geçmişte kalmakla suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos tarihinde İsrail ile BAE'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaştıklarını açıklamıştı.

BAE, Mısır ve Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması yapan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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