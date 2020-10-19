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Dünya BAE’nin ‘Hoşgörü Bakanı’ tacizci çıktı
Dünya

BAE’nin ‘Hoşgörü Bakanı’ tacizci çıktı

Bir İngiliz kadın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan’ın kendisini taciz ettiğini belirtip, polise şikayetçi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:49:00 -
BAE’nin ‘Hoşgörü Bakanı’ tacizci çıktı

The Times gazetesinin haberine göre, 32 yaşındaki Caitlin McNamara, 69 yaşındaki Al Nahyan’ın cinsel saldırısına uğradığını söyledi. Saldırı, bu yıl 14 Şubat’ta, McNamara’nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali’nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan’ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti. 
Villadan kaçan McNamara’nın telefon kayıtlarında, olaydan sonraki gün Nahyan’ın 14 kez aradığını ortaya koydu.  Mağdur kadın, sığındığı konsolosluk yetkililerinin, kendisine ülkeyi terk etmesi ve polise şikayette bulunmamasını tavsiye etti. İngiliz kadın şimdi İngiltere’de tacizci bakan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

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