BAE'nin Devlet Başkanı kamuoyuna flaş açıklama yaptı! Filistin halkına: ortak çalışma için destek veriyor!

BAE Devlet Başkanı Diplomatik Danışmanı Dr. Anwar bin Mohammed Gargash, BAE'nin Filistin halkıyla ve onların davasıyla dayanışmasının "tarihi ve insani bir taahhütten" kaynaklandığını vurguladı.

Gargash, "X" web sitesinde yaptığı bir paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistin halkı ve onun meselesine karşı bu sıkıntılı dönemde gösterdiği sempati ve dayanışma, tarihsel ve insani bir taahhüttür." ifadelerini kullandı.

Gargash, "Sloganlardan daha çok, Arap ve uluslararası iş birliğinin yanı sıra, siyasi ve insani çabaları seçtik.” dedi.

"Şiddetin şiddeti doğurduğuna olan derin inancımızla çalışmalarımızı sürdürüyor, yaklaşımımız bölge ve halk için yaşamı ve barışı kutsallaştırıyor." ifadesine yer verdi.

BAE, şiddeti sona erdirmek ve sivilleri korumak için çok sayıda çağrıda bulundu.

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Gargash ayrıca, BAE’nin durumu sakinleştirmek, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gerilimi azaltmak ve barış müzakerelerine geri dönmek için bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla iletişimini sürdürdüğünü belirtti.

BAE, 7 Ekim'de yeniden tırmanan gerilimden bu yana, Filistin meselesine ilişkin tarihi pozisyonlarına uygun olarak Birleşmiş Milletler nezdinde diplomatik bir harekete liderlik ediyor.

al-ain aktardığı haberde: BAE, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıkarken, tüm sivillerin korunmasını, insani hukuka saygıyı ve Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin yanı sıra insani yardımın güvenli, acil ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılmasını destekliyor.