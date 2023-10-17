BAE'liler o Türk enerji devine ortak olmak için harekete geçti! Çok büyük bir anlaşma olabilir

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Aslı Kandemir’in haberine göre, Türkiye'de enerji üretimi, atık yönetimi ve karbon ticareti alanlarında faaliyet gösteren Biotrend, hisse satışı için Abu Dabi merkezli Multiply Group ile görüşme yürütüyor.

Konuya yakın kaynaklara göre görüşmeler ileri aşamada ancak olası anlaşmanın boyutu ve değeri henüz netleşmedi.

Biotrend ve Multiply Group konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bloomberg’in geçen ay yayımladığı bir haberde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yenilenebilir enerji üreticisi Masdar’ın Fiba Yenilenebilir Enerji’den hisse alımı için görüştüğü aktarılmıştı.

BAE, Türkiye’ye 51 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etmişti. Bunun yaklaşık 30 milyar dolarının enerji sektörü için ayrılacağı aktarılmıştı.

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