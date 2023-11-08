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Ekonomi BAE'liler duyurdu: Kripto para kılavuzu için dikkat çeken gelişme! Harekete geçti: Lisanssız şirketler için geçit yok!
Ekonomi

BAE'liler duyurdu: Kripto para kılavuzu için dikkat çeken gelişme! Harekete geçti: Lisanssız şirketler için geçit yok!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 19:01:00 - 2023-11-08 19:13:43
BAE'liler duyurdu: Kripto para kılavuzu için dikkat çeken gelişme! Harekete geçti: Lisanssız şirketler için geçit yok!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kripto paraya yönelik çalışmaları devam ediyor. Kripto paranın zirve yaptığı son dönemlerde BAE'liler Kripto para alanlarında faaliyet gösteren şirketler için harekete geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) lisanssız şekilde faaliyet gösteren kripto para kuruluşlarına cezai yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Kripto para sektörüne yönelik global çaptı düzenlemeler hız kazanmışken bir hamle de Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (CBUAE) ve Kara Para Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanı ile Mücadele Komitesi (NAMLCFTC) ülkede faaliyet gösteren kripto para şirketleri (VASP) için yeni bir kılavuz yayınladı.

Kırmızı bayrak olarak tanımlanan ve 6 Kasım tarihinde yayınlanan bu kılavuz, yargı yetkisi dahilinde uygun lisanslar olmadan faaliyet gösteren kripto para şirketlerine hukuki ve maddi cezalar verileceği belirtildi.

Merkez bankası ve düzenleyici kurumlar özellikle uluslararası kara para aklama ve terör finansmanı gibi operasyonların önüne geçilebilmesi için kripto para şirketlerinin müşteri faaliyetlerini raporlaması gerekeceğini işaret etti.

Sunulan kılavuzda borsaların gerçekçi olmayan vaatler, zayıf iletişim, düzenleyici açıklamaların eksikliği gibi konularda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
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Öte yandan kılavuzda lisanssız kripto para şirketlerine karşı ihbarlara da açık oldukları kaydedildi:

Lisanssız sanal varlık faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi, düzenleyici makamların yasaları uygulama ve BAE mali sistemini koruma çabalarına yardımcı olmak için ihbar mekanizmaları aracılığıyla bildirilebilir.

NAMLCFTC başkanı Khaled Mohamed Balama konu hakkında yaptığı basın açıklamasında, hızla büyüyen kripto para ekosistemine karşılık böyle bir adımın gerekli olduğuna yer verdi:

Kripto para sektörü artık daha erişilebilir ve hızla büyüyor. Kripto para ekonomisi olgunlaştıkça, her türlü mali suçla mücadele konusundaki çalışmalarda arttı. Bu tür kılavuzlar BAE’deki finansal sistemin bütünlüğünü sağlıyor.

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