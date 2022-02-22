BAE'li şirket Dubai Port World'den Türkiye için yeni karar

BAE ile normalleşen ilişkiler yatırımın da rotasını değiştirdi. BAE’den savunma, tarım, enerji, gıda ve bilişim sektörlerine 10 milyar dolar yatırım planlanıyor. Ticaretin de yüzde 40 artması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük resmi ziyaret için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den iş dünyası eli dolu döndü. 10 milyar dolarlık yatırım için kollar sıvandı. Körfez'den başta savunma sanayisi olmak üzere tarım, enerji, gıda ve bilişim sektörlerine de yatırım planlanıyor. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 24 Kasım'daki Türkiye ziyaretinde enerji finans ve ticaret alanlarını kapsayan 10'dan fazla anlaşma imzalandı. Ek olarak da Türkiye'de 10 milyar dolar seviyesinde bir fon oluşturuldu.

İki ülke arasında yatırımlara bakınca Türkiye'de BAE'nin son yılların en büyük yabancı yatırım anlaşmalarından bazılarına imza attığı görülüyor. BAE, Türkiye'de en çok yatırım yapan 15 ülke arasında yer alıyor. 2020'de Türkiye'ye doğrudan 5 milyar dolar yatırım yapıldı. Türkiye'nin de 2019'da BAE'ye yatırım miktarı 310 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri, kıymetli taşlar ve metaller, makinalar ve elektrikli cihazlar

İki ülke arasındaki ticarette de hızlı bir gelişim var. Petrol dışı ticaret geçen yıl 2020'ye oranla yüzde 54 artışla 13.7 milyar dolara ulaştı. Türkiye BAE'nin 11'inci büyük ticaret ortağı. BAE ise Türkiye'nin ikili ticaret hacmi en yüksek olan ülkeler sıralamasında 12'nci sırada geliyor. İki ülke arasında 2019'da ticaret hacmi 7.3 milyar dolardı. 2020 ve 2021'de bu rakam 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İlişkilerin normalleşmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'yle ticaret hacminin yüzde 40 artacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri, kıymetli taşlar ve metaller, makinalar ve elektrikli cihazlar. Türkiye'nin BAE'den ithal ürünleri arasında ise altın, alüminyum, mücevherat, petrol yağları, kimyasal maddeler ve demir başı çekiyor.

İlgi bir hayli büyük

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, BAE ile ekonomide yeni ve güçlü bir sürecin başladığını belirterek, "Tarım, gıda, enerji, bilişim, savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörle ilgili olduklarını beyan ettiler. Türkiye'de yatırım yapma iştahları çok yüksek" dedi. En kısa sürede İstanbul ya da BAE'de ticaret ve sanayi odası federasyonları ile seri toplantılara başlayacaklarını anlatan Olpak, "Öncelikle bize çok güçlü bir müteahhitlik sektörümüz olduğunu ve bu kasımızdan faydalanmak istediklerini söylediler. 'Bizim bu alanda açığımız ve ihtiyacımız var' dediler. Biz de başta bu alan olmak üzere seri toplantılarla 10-15'er kişilik gruplar halinde görüşmeler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

BAE şirketinden açıklama

BIRLEŞIK Arap Emirlikleri'nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın üçte birinden fazlasını gerçekleştiren Dubai ekonomisinde, tedarik zincirinin her alanında olduklarını belirten DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, "Türkiye'de 46 bin hektarlık alanda 700 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Uzun süredir Türkiye'nin potansiyelini takip ederek yatırıma devam ediyoruz. 50 milyon doları 2020'de olmak üzere yaptığımız 600 milyon dolar yatırımla Marmara'nın en büyük konteyner limanlarından biriyiz. Son 10 yılda Türkiye limanlarına çok sayıda yabancı yatırım yapıldı. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu yatırımların artacağını öngörüyoruz. Biz de Türkiye'nin gerek coğrafi konumu gerek potansiyeline olan inancımızla 2022'de de yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.