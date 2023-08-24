BAE'li isim çıldırdı! Türkiye'den satın alacak... Alırsa ortalık harbiden karışır
Dünyada birçok kulübün sahibi olan BAE'li City Futbol Grup, Türkiye'den takım satın almaya hazırlanıyor.
Manchester City'nin de aralarında bulunduğu dünyanın neredeyse her yerinden birçok takıma sahip olan City Futbol Grup'un yeni adresi Türkiye olacak.
Trendyol Süper Lig'de tüm dengeleri değiştirebilecek bir hamle geliyor. City Futbol Grubu'nun Türkiye Süper Lig'i ekiplerinden bir takımla anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habre göre; görüşmelerin gizlilik çerçevesinde yapıldığı belirtilirken, anlaşmanın sağlandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtiliyor.
Manchester City, New York City, Melborne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Schuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK, Esparence Sportive Troyes, Palermo, Bahia, Club Bolivar, City Futbol Grup'un bünyesinde var olan takımlar...
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