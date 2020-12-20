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Dünya BAE’li gazeteciden skandal sözler! Siyonist İsrail ordusuna övgüler dizdi
Dünya

BAE’li gazeteciden skandal sözler! Siyonist İsrail ordusuna övgüler dizdi

İşgalci terör devleti İsrail ile "normalleşme" adı altında ihanet anlaşmalarına imza atan Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst üste skandal açıklamalar geliyor. İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden BAE'li gazeteciler, "İsrail'in insanlık onurunu koruduğunu ve tüm insanlığın İsrail ordusuna teşekkür etmesi" gerektiğini savunarak skandal sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:36:00 -
BAE’li gazeteciden skandal sözler! Siyonist İsrail ordusuna övgüler dizdi

İsrail'le "ihanet anlaşmaları" imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'den yetkililer sık sık Tel Aviv, Kudüs ve El Halil kentinden görüntü vermeye başladı. Yahudi ayinlerine katılmak için Tel Aviv'e davet edilen BAE'li gazetecilerden Amjad Taha ve Majid Al Sarrah, İsrailli Youtuber Hananya Naftali'ye skandal açıklamalarda bulundu.

Müslüman kanı döken İsrail ordusunun insanlığı koruduğu hezeyanında bulunan Amjad Taha, "Herkes İsrail askerlerine teşekkür etmeli. İsrail ordusundaki askerler televizyonda, filmlerde görmediğiniz ancak gerçek hayatta görebileceğiniz kahramanlardır" diyerek alçakça sözler sarfetti.

Bahreyn ve BAE vatandaşlarına özel karşılama

Ağlama Duvarı bölgesine giren BAE’li ve Bahreynli heyetin alanda bulunan İsraillilerce sevgi gösterileriyle karşılandığı görüldü. İsrail Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu ülkelerin bakanlıklarının koordinasyonuyla birkaç gündür İsrail’in çeşitli kentlerini ziyaret eden grup, bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilmişti.

BAE ve Bahreyn'den heyetler, Mescid-i Aksa'ya ziyaretleri sırasında Filistin davasına zarar verdikleri gerekçesiyle Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanmışlardı.

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