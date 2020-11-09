BAE'li Bakan: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmadığını fakat iki ülkeyle de karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtti.

Abu Dabi merkezli The National gazetesinin haberine göre, BAE Politika Merkezince video konferans yöntemi ile düzenlenen Abu Dabi Stratejik Münazarası'nda konuşan Gargaş, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye ve İran'ın bölgesel politikalarının "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu ileri süren Gargaş, "Bu müdahalelere son verilmesi bölgedeki çatışmalar için barışçıl çözümü kolaylaştıracaktır." iddiasında bulundu.

Gargaş, BAE'nin Türkiye ve İran'ın dış politikasına katılmadığını ancak iki ülke ile de karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi.

BAE yönetimi, son yıllarda ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği destekle bölgesel dengeleri gözetmeksizin izlediği dış politikasıyla büyük tepki çekti. ABD'deki seçimleri kazanan Joe Biden, Trump yönetiminin aksine BAE ve Suudi Arabistan'a karşı daha dengeli ve mesafeli politikaları tercih edeceğine dair açıklamalar yapmıştı.