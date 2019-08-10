BAE'den Yemen'de ateşkes çağrısı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'in geçici başkenti Aden'deki çatışmalardan endişe duyduğunu bildirerek, ateşkes çağrısı yaptı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Sana'nın Husilerin kontrolüne geçmesinin ardından geçici başkent konumuna gelen Aden'deki çatışmalardan endişe duyulduğu belirtilerek, gerilimi düşürme ve ateşkes çağrısı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de İran destekli Husilere karşı mücadele eden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun etkin bir üyesi olduğu vurgulanan açıklamada, Husi darbesinin bastırılması ve bunun yansımalarına karşı güç birliği yapılması istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'nin Aden'deki "büyük gerilimi" sonlandırmak için çaba sarf etmesi gerektiğinin altı çizilerek, son çatışmaların BM'nin Yemen konusundaki çabalarına yansımalarının olumsuz olacağı ifade edildi.

Yemen Parlamento ve Şura Meclisi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Humeyri, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam el-Emni güçlerinin, BAE sağladığı silahlarla meşru hükümete karşı savaştığını ifade etmişti.