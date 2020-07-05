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Dünya

BAE'den Vatiyye Hava Üssü'ne saldırı sonrası alçak mesaj

Libya'da Vatiyye Hava Üssü'ne yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulunan BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in danışmanlarından Abdülhalik Abdullah saldırıyı bir mesaj olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 23:35:00 - 2020-07-06 00:16:38
BAE'den Vatiyye Hava Üssü'ne saldırı sonrası alçak mesaj

BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in danışmanlarından Abdülhalik Abdullah Libya'daki Vatiyye Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıyı Arapların verdiği büyük bir mesaj olarak nitelendirdi. Abdullah, "BAE, Türkiye'ye tüm onurlu Araplar adına hak ettiği dersi verdi." dedi.

Hafter'in sözcüsü açıklama yaptı

BAE menşeli Sky News'e konuşan darbeci Hafter'in sözcüsü, Vatiyye üssüne yapılan saldırıyı üstlendi.

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