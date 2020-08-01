BAE'den Türkiye'ye küstah suçlama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Türkiye’yi Arapların içişlerine müdahale etmekle suçladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, El Cezire’ye verdiği röportajda, BAE'ye yönelik suçlamalarına Twitter hesabından yanıt veren Gargaş, “Türk Savunma Bakanı'nın tahrik edici açıklaması, ülkesinin diplomasisindeki yeni bir düşüşü gösteriyor İlişkiler tehditlerle yönetilemez, günümüzde ve bu asırda sömürgeci hayallere yer yok. Türkiye'nin Arapların içişlerine karışmaması daha uygun olur.” ifadesini kullanarak skandal bir çıkış çaptı.

Akar, El Cezire’ye verdiği röportajda, BAE’nin Libya ve Suriye’de Türkiye’ye karşı zararlı hareketlerde bulunduğu belirterek, doğru yer ve zamanda bu ülkeden hesap sorulacağını söylemişti.

Akar, “BAE, bize zarar vermek amacıyla Türkiye'ye düşman terör örgütlerini destekliyor. BAE küçüklüğünü ve etkisini göz önünde bulundurarak bunu yapmamalı” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Akar Libya'da faaliyet gösteren ve Hafter'e maddi destek sağlayan devletlere de değinerek, BAE'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Fransa'nın desteklerinin burada devam etmesinin durumunda bölgesel istikrarsızlığın sürebileceği görüşünü dile getirmişti.