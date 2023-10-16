BAE'den Türkiye'ye kötü haber! Fiyatları düşürdüler, talep patladı

Rus tur operatörleri, geçtiğimiz kış döneminde verimli bir sezon geçirdikleri BAE'ye bu yıl da yaklaşık aynı seviyelerde bir uçuş programı hazırladı. Program çerçevesinde Dubai'ye 12, Sharjah'a 5 ve Abu Dabi'ye ise 3 Rus şehrinden turist götürülecek. Kış operasyonları için Rus ve BAE'ye ait hava yollarının yeterince koltuğunun bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Plana göre ANEX Tour, Coral Travel, Intourist, SUN & FUN, Russian Express ve TEZ Tour Rusya'nın Moskova, ST. Petersburg, Ekaterinburg, Ufa, Kazan, Samara, Mineralnıye Vodı, Novosibirsk, Mahaçkale, Volgograd, Surgut ve Tyumen şehirlerinden Dubai'ye; Moskova, ST. Petersburg, Ekaterinburg, Ufa, Kazan, Samara'dan Sharjah'a ve Moskova ve Kazan'dan Abu Dabi'ye turist götürecek.

Uçuşların büyük çoğunluğu FlyDubai ve Air Arabia'dan alınan blok koltuklarla yapılacak. Ayrıca Aeroflot, Pobeda ve UTair hava yolları ile de yolcu taşınacak.

Rus seyahat uzmanları, Ruslar için BAE tatil fiyatlarının geçen yıldan yüzde 10 daha düşük olduğunu ve en fazla talebi yüzde 80 ile Dubai'nin gördüğünü ifade ediyor.

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