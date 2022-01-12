BAE'den Türkiye ile ilgili yeni karar! 'Kesinlikle ilgileniyoruz' diyerek duyurdular

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet yatırım fonu Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nin Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, "Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman. Varlık Fonu'yla görüşüyoruz." dedi.

10 milyar dolarlık anlaşma imzalanan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) "TL büyük yatırım fırsatı" açıklaması geldi.

BAE'nin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nin (ADQ) Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, 'uzun vadeli düşünüldüğünde Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman olduğunu' söyledi.

"Türkiye Varlık Fonu'nun kenarda kalmış varlıkları var"

Financial Times gazetesine konuşan Suwaidi, Türkiye'de finans, lojistik ve gıda alanında yatırımlarla ilgilendiklerini açıkladı. Suwaidi, Türkiye Varlık Fonu'yla -Fon'un kendi portföyünde bulunan bazı şirketler dahil- 'birkaç fırsat' üzerindeki görüşmelerin çoktan başladığını açıkladı. Suwaidi, "Sizi dahil edebilecekleri veya sizin onlar üzerinden bir platform geliştirebileceğiniz, bazı kenarda kalmış varlıkları var" dedi.

Hangi alanlarda alım yapacaklar?

BAE'li yetkili, "Türkiye hakkında sevdiğim şey şu ki, konum olarak bir teslimat Almanya'ya 12 saatte ulaşıyor ve 84 milyonluk nüfusu var. Burası endüstri için büyük bir güç merkezi; çok büyük lojistik becerisi var. Dolayısıyla lojistikle kesinlikle ilgileniyoruz. Gıda açısından harika işler var, bununla da kesinlikle ilgileniyoruz" dedi. Suwaidi, Türkiye'de 'finansal hizmet sektörüne de büyük ilgi duyduklarını' söyledi.

FT: ADQ harcama çılgınlığı içinde

Haberde ADQ'nun geçtiğimiz sene Getir ve Trendyol'a yatırım yaptığı, BAE'nin fiili yöneticisi olan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed'in geçen ayki Ankara ziyaretinde de ADQ ile Türkiye varlık Fonu arasında mutabakat imzalandığı hatırlatıldı. Financial Times, üç yıl önce kurulan ADQ'nun dünya çapındaki büyük yatırımlarını 'harcama çılgınlığı' olarak nitelerken, BAE'li yetkililerin bu duruma 'ekonomik diplomasi' dediğini yazdı.