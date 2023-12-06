BAE'den sürpriz hamle! Türkiye'ye Beklenmedik talep: pamuklu havlu talep ediyor! Türkiye'yi seçti

Her gün sayısız ilanı bırakan BAE Türkiye'nin kapısını çaldı: Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir ithalatçı ilan bırakarak, Türkiye’den pamuklu havlu satın alacağını duyurdu.

BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri olurken bu ülkeye geçen yıl 5,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye-BAE ticaret hacmi de 10 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin BAE'ye ihracatında yüzde 58,6'lık payla ilk sırada tüketim malları yer alırken bunu yüzde 30,07'lik payla ara mallar ve yüzde 8,11'lik payla yatırım malları izledi. Diğer malların oranı ise yüzde 3,22 oldu.

Bu kapsamda Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler son 2 yılda yeni ticari ekonomik iş birlikleriyle ivme kazanmaya devam ederken bugün bu ülkeden Türkiye’ye yeni bir fırsat doğdu. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a BAE’den yazan bir ithalatçı Türk üreticilerden pamuklu havlu ithal edeceğini belirtti.